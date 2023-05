Leutheusser-Schnarrenberger alarmiert Antisemitismus an NRW-Schulen nimmt zu

Massive Kritik übte Leutheusser-Schnarrenberger am Umgang der Verantwortlichen der Kunstgroßausstellung documenta fifteen 2022 in Kassel. Es habe zu oft an frühzeitigen klaren Distanzierungen von antisemitisch geprägten Vorfällen und an Haltung gefehlt. Bis heute wirke das in die jüdischen Gemeinden und verunsichere sie. Leutheusser-Schnarrenberger forderte eine größere Sensibilität des Kunst- und Kulturbereichs für antisemitische Tendenzen. Das gelte auch für Konzerte des Pink-Floyd-Mitbegründers Roger Waters in Köln. Verbote von Kulturveranstaltungen sieht die Landesbeauftragte allerdings skeptisch und juristisch selten durchsetzbar.