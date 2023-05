Vorwurf der sexuellen Belästigung Reul verteidigt Versetzung eines ranghohen Düsseldorfer Polizeibeamten

Laut Reul hatte am 29. März ein erstes anonymes Schreiben das Innenministerium erreicht, laut dem die Verfasserin und weitere Frauen von dem Mann bei der Altweiber-Karnevalsparty der Polizei Düsseldorf an Gesäß und Busen angefasst worden seien. Der Vorgesetzte des Beamten habe den Vorfall nicht angemessen aufgearbeitet, so das Schreiben. Knapp zwei Wochen später sei ein zweites anonymes Schreiben eingetroffen. Erst noch mal zwei Wochen später wurde der Dezernatsleiter nach Angaben Reuls auf einen gleichen Posten ins LKA versetzt.