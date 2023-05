Beratungen in Königswinter Umweltminister vertrösten Wolfsgegner

Bei dem Protest am Donnerstag waren auch Vertreter aus dem Kreis Wesel. Durch das Rudel im Wolfsgebiet Schermbeck kommen Wolfsangriffe auf Nutztiere dort landesweit am häufigsten vor. Landrat Ingo Brohl blickte am Donnerstag mit Erwartungen auf die Zusammenkunft der Minister. Problembehaftete Wölfe müssen „entnommen“ werden können, „bevor sie ihr Verhalten an Nachkommen und ein Rudel weitergeben“, sagte er unserer Redaktion. „Hier sind die Bundes- und Landesumweltminister gefordert, sowohl in der EU einen anderen Schutzstatus zu erwirken als auch jetzt bereits einen einheitlichen Standard in Deutschland für Entnahmen zu definieren.“ „Entnahme“ bedeutet normalerweise die Tötung eines Tieres.