Kutschaty-Nachfolge Drei Bewerber um SPD-Fraktionsvorsitz in NRW

Der Innenpolitikexperte Sven Wolf stammt aus Remscheid, ist Jurist und sitzt seit 2010 im Landtag. Er hatte als Erster seinen Hut in den Ring geworfen. Damals hatte er in einem Brief an die Fraktion erklärt, er wünsche sich einen Wettbewerb um den Vorsitz. In einem transparenten Verfahren gebe es „keine Verlierer“.