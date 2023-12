Mehr übergewichtige Kinder FDP fordert bessere Daten zur Kindergesundheit

Die FDP-Landtagsfraktion verlangt angesichts von mehr übergewichtigen Kindern in NRW bessere statistische Erhebungen. „Die schwarz-grüne Landesregierung muss wirksame Strategien in den Bereichen Prävention, Rehabilitation, Therapie und Gesundheitsförderung schon im Vorschulalter deutlich stärker unterstützen“, so die bildungspolitische Sprecherin Franziska Müller-Rech. „Frühzeitige, verlässliche Daten über die Gesundheit unserer Kinder sind dafür unerlässlich.“ Nach Zahlen der Barmer-Krankenkasse ist der Anteil stark übergewichtiger Kinder in NRW von 2011 bis 2021 um knapp 31 Prozent gestiegen. Die FDP stellt dazu fest, dass immer mehr Kinder ihre Mahlzeiten in der Kita bekommen und es nur unverbindliche Qualitätsempfehlungen dafür gebe. In einer Antwort auf Anfrage der FDP führt das Landesfamilienministerium aus, dass es viele Faktoren gebe, die das Risiko für Übergewicht bei Kindern beeinflussen, aber: „Es ist unbestritten, dass die Verpflegung in Angeboten der Kindertagesbetreuung ein wichtiger Hebel für Gesundheitsförderung und Prävention ist.“ Man setze dazu auf gute Beratung.