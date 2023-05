Personalkosten nicht mehr zu stemmen Träger warnen vor Kita-Schließungen

Kita-Träger in Nordrhein-Westfalen fürchten, dass sie die Personalkosten nach der jüngst erzielten Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst nicht mehr stemmen können. In einem Brief an das Landesfamilienministerium beschreiben Vertreter der freien Wohlfahrtspflege eine „herausfordernde bis bestandsgefährdende Situation für alle Träger von Kindertageseinrichtungen“. Insbesondere die Sonderzahlungen, die ab Juni fällig werden sollen, würden viele Akteure in Liquiditätsprobleme bringen.