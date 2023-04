Sanierungsbedarf in Leverkusen ist hoch Jede vierte Stadtbrücke ist marode

Wer an Leverkusen und Brücken denkt, dem kommt zuerst die weithin bekannte Rheinbrücke in den Sinn. Nach zahlreichen Verzögerungen soll der erste Teil der Brücke Ende dieses Jahres fertig werden. Dann wird der Verkehr von der alten auf die neue Brücke geleitet und dabei in beide Richtungen geführt. Die Brücke wird dann auch wieder für alle Fahrzeuge befahrbar sein. Derzeit gilt eine Beschränkung von 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht pro Fahrzeug. Durch die Sperranlagen besteht zusätzlich eine Breitenbeschränkung auf 2,30 Meter. Im Jahr 2027 soll dann der zweite Teil der Brücke fertiggestellt werden.