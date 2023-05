Nordkanalallee in Neuss 1,1 Millionen Euro für Brücken-Neubau geplant

Neuss · An der „Elefantenbrücke“ am Stadtgarten wurden massive Schäden festgestellt, die die Tragfähigkeit der Brücke gefährden – darum soll ein neues Bauwerk her.

10.05.2023, 04:50 Uhr

Das viel genutzte Brückenbauwerk entspricht nicht den heutigen Normen und Vorschriften, wie die Stadt betont. Foto: Simon Janßen

Das kleine Bauwerk, das einst den verwunschenen Namen „Elefantenbrücke“ erhielt, beschäftigt wieder einmal die Politik. Diesmal die Mitglieder des Bauausschusses am 16. Mai. Der Übergang im Knotenpunktbereich „Nordkanalallee/Selikumer Straße“ wurde – laut Experten aller Wahrscheinlichkeit nach – Ende der 1910er Jahre errichtet. Seitens des Amtes für Denkmalschutz im Rheinland wurde die Bogenbrücke als „denkmalwert“ eingestuft. Das Eintragungsverfahren wurde daraufhin durch die Untere Denkmalbehörde eingeleitet.