Sprengungen in Lüdenscheid und Grevenbroich „Mister Rahmedetalbrücke“ hat auch Riesen-Bagger im Tagebau gesprengt

Michael Schneider ist oft mit von der Partie, wenn es darum geht, Großes in die Knie zu zwingen. Der Sprengmeister ist auch in Grevenbroich kein Unbekannter. 2021 war er verantwortlich für die Sprengung des Schaufelradbaggers 271 im Tagebau Garzweiler. Das stählerne Konstrukt diente jahrelang als Anschauungsobjekt und Ersatzteilspender, nachdem es von RWE in Rente geschickt worden war. Doch im Sommer vor zwei Jahren war damit Schluss: Mit der Zündung von 41 Kilogramm des Stoffs „Linear Cutter“ brachte Michael Schneider „Zwo-einundsiebzig“ zu Fall. Mit dabei: ein paar Dutzend Zuschauer auf einer Tribüne, die in ausreichendem Sicherheitsabstand aufgebaut worden war. In den Wochen vor der Sprengung im Tagebau war der Abbruch aufwendig vorbereitet worden: Schneider und sein Team hatten den für das Schneiden von Stahl optimalen Sprengstoff auf 153 Einzelladungen verteilt und alles so verkabelt, dass der Koloss wie gewünscht in sich zusammenfiel.