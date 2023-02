Umstrittene Verkleidungen Welche Kostüme hoch im Kurs stehen – und welche so gar nicht

Beim Akki Kostümfundus, dem Kostümverleih der Einrichtung für kulturelle Bildung in Düsseldorf, sind ethnische Kostüme kein großes Thema mehr. Marie Fisch, die den Fundus leitet, sagt, die Teile seien zum großen Teil eingelagert. „Die werden nicht mehr so nachgefragt“, sagt sie, „Auch die sonst so beliebten Saris stauben langsam ein. Da ist man doch sehr vorsichtig geworden.“ Seit der WM in Katar sei auch der Scheich als Kostüm nicht mehr so beliebt. Sie berichtet aber auch, dass es Personen aus anderen Kulturkreisen gebe, die sich freuen, wenn es auch orientalische Kleidung, echte Saris, afrikanische Kaftane oder Ähnliches gebe. „Das kann auch daran liegen, dass das nicht ganz so stereotype Kostüme sind“, sagt sie mit Blick auf die lizenzierten Kostüme der großen Ketten, die es im Akki Kostümfundus ohnehin nicht auszuleihen gibt. Trends spielten bei der Auswahl dort keine große Rolle, auch wenn gerade Kostüme, die an die 1920er-Jahre angelehnt sind, immer noch sehr beliebt seien. „Da dienen oft Serien wie Babylon Berlin oder Peaky Blinders als Vorbild“, so Fisch.