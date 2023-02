Ein Trio erfindet in Leverkusen den „Steh-Umzug“ Rhingdörp hat sein eigenes Dreigestirn

Jungfrau sucht Prinz. Das ist die Kurzformel, der Uwe Chalupka definitiv eine Absage erteilte. Fast. Eigentlich. Seit dieser Session ist er es dann doch: der Prinz des Rheindorfer Dreigestirns. Jungfrau Tim Spoden holte seine Frau Melanie noch als Bauer mit ins Boot. „Sie stammt aus dem Ruhrgebiet, aber wir haben sie komplett integriert – bis aufs Kölschsprechen“, scherzt der Rheindorfer Prinz. Rund 30 Auftritte hat das Trio in der Session. In ihrem Veedel, nebenan in Hitdorf, in Bergisch Neukirchen, aber auch in Dormagen-Dellhofen oder in Erkrath. „Wir hatten auch weitere Einladungen von außerhalb“, erzählt Chalupka. „Aber irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen, wir wollen ein kleiner Verein in Rheindorf bleiben. Der Ausflug nach Erkrath kam zustande, weil ein Mitglied von uns dorthin Beziehungen hat.“