Apotheker aus Moers gibt Tipps Diese Lebensmittel helfen gegen den Kater

Die Kreispolizei rät Karnevalisten, die während der tollen Tage feuchtfröhlich feiern wollen: „Achten Sie auf Ihr Getränk und die Getränke Ihrer Begleitpersonen. Lassen Sie offene Getränke nicht unbeaufsichtigt stehen. Nehmen Sie keine offenen Getränke an, vor allem nicht von Fremden.“ Das Geld für den letzten Drink sollten Menschen in Feierlaune eher in eine Taxifahrt nach Hause stecken. Wenn auffällt, dass eine Freundin oder ein Bekannter angetrunken ist, sollten Freunde für einen sicheren Heimweg sorgen. „Rufen Sie zum Beispiel ein Taxi“, rät die Polizei.