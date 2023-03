Unabhängigkeitstag Independence Day 2023 – so feiern die Amerikaner den vierten Juli

Gemeint ist also der Tag, an dem die Unabhängigkeitserklärung im zweiten Kontinentalkongress in Philadelphia, Pennsylvania angenommen und von den US-Delegierten unterzeichnet wurde. Der vollständige Name der Erklärung lautet „The unanimous Declaration of the thirteen United States of America” (Deutsch: die einstimmige Erklärung der dreizehn Vereinigten Staaten von Amerika).