Wie man sich schützen kann Noroviren sind in diesen NRW-Städten besonders verbreitet

In den ersten sechs Wochen des Jahres wurden in NRW 2755 Norovirus-Infektionen laborbestätigt gemeldet, so das Landesgesundheitszentrum. Das sind 56 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Dunkelziffer ist hoch, viele gehen nicht zum Arzt, sondern kurieren sich daheim aus. Besonders viele Fälle wurden etwa aus Duisburg, Mettmann, Wesel, Recklinghausen, Dortmund und dem Rhein-Kreis Neuss gemeldet.