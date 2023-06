Cologne Pride Was Sie zum Christopher Street Day in Köln wissen müssen

Was ist das Programm beim CSD?

Das CSD-Straßenfest findet in diesem Jahr traditionell wieder rund um den Heumarkt, auf dem Gürzenich und am Alter Markt statt. Künstler und Politiker nutzen die drei Open-Air-Bühnen, um den Cologne Pride gemeinsam mit den Besuchern zu feiern. Auf der Hauptbühne am Heumarkt wird das Fest am 7. Juli offiziell eröffnet. Danach ist die Bühne frei für musikalische Acts, politische Diskussionen, Vorträge und die Verleihung des Ehrenpreises des KLuST e.v.

Auch auf der etwas kleineren Bühne am Alter Markt ist das Programm gut durchmischt - (lokale) Musiker wechseln sich mit Lesungen, Infovorträgen und politischen Vorträgen ab.

Am Gürzenich steht die Vodafone Dance Stage - wer auf Electro und Co. steht, ist hier genau richtig.

Daneben wird es Info- und Verkaufsstände geben, Imbisse und Bars sorgen für Verpflegung.