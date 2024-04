Tipps für die Beziehungskrise Warum Sie Ihren Partner mal richtig anschreien sollten

Wenn die Beziehung beginnt, dann sitzt die rosa Brille auf der Nase. Dann noch kommt die Physiotherapeutin, bei der er zuletzt in Behandlung war, so erfrischend anders daher, ist ein Freigeist, lebt intensiv und ist für spontane Dinge zu haben. Das, was er so anziehend an der neu entbrannten Liebe findet, wird sich wenige Jahre später womöglich ins Gegenteil verkehren. Es nervt, dass sie ständig neue Ideen hat und man mit ihr einfach nicht planen kann, weil sie mit ihrer spontanen Art alles durchkreuzt.