Neue Studien Durchschnittspenis – so lang ist er wirklich

In einer anderen Statistik wurden internationale Vergleiche angestellt; es wurde jeweils die Länge im erigierten Zustand gemessen. Auf Platz eins kamen Männer in der Demokratischen Republik Kongo mit 17,93 Zentimetern. Männer in Kamerun erreichen einen knappen Zentimeter weniger. Hohe Werte wurden auch in Ecuador, Bolivien und dem Sudan eruiert. Franzosen kamen auf 15,74 Zentimeter (wobei in unserem Nachbarland viele Männer mit afrikanischen Wurzeln leben). Der durchschnittliche erigierte Penis in Deutschland ist 14,52 Zentimeter lang. Kleiner sind beispielsweise erigierte britische Penisse: 13,13 Zentimeter.