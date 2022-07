Pokémon Go im Juli : Community Days, GO Fest in Berlin und vieles mehr

Community Days, GO Fest in Berlin und vieles mehr

Berlin Auch im Juli 2022 können sich Pokémon-Go-Spieler wieder auf einige Neuerungen und Events freuen. Die wichtigsten Infos zum Community Day und zum Pokémon-Go-Fest in Berlin.

Monat für Monat werden bei Pokémon Go verschiedene neue Events veranstaltet. Auch in den kommenden Wochen im Juli 2022 gibt es wieder einiges für die Spieler im AR-Game von Niantic zu entdecken. Von Rampenlichtstunde über Raid-Events bis hin zum Pokémon-Go-Fest ist alles dabei.

Alle wichtigen Events von Pokémon Go im Juli 2022 im Überblick:

Mit dem GO Fest 2022 in Berlin und dem GO Fest 2022 in Seattle finden im Juli gleich zwei große Live-Events statt. Vor Ort ist es möglich, besondere Spawns anzutreffen sowie neue Boni abzustauben. Auch wird wohl die Ultrabestie Schabelle eingeführt. Auch das Jubiläums-Event und das Überraschungs-Event werden es in sich haben, denn obwohl noch nicht so viele Informationen zu den beiden Events veröffentlicht wurden, ist sicher, dass auf die Spieler neue Pokémon, Items und Boni warten.