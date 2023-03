Größe, Ausstattung und Bremsen Das erste Fahrrad

Das erste „richtige“ Fahrrad kommt meist ins Spiel, wenn die Kinder zwischen drei und vier Jahre alt sind. Bei der Ausstattung rät Heiner Sothmann zu einem Polster für die Lenkergabel sowie Griffpolstern mit verstärkten äußeren Kappen, die bei kleinen, am Anfang unvermeidlichen Stürzen einen guten Schutz bieten. Außerdem sollte eine Handbremse für die Vorderradbremsung und ein Rücktritt vorhanden sein. „Ein Rad mit Rücktrittbremse hilft dem Kind intuitiv, es lernt: Trete ich nach vorne, geht es los, trete ich nach hinten, halte ich an. Mit zwei Handbremsen für Vorder- und Hinterbremse ist es für Kinder in dem Alter deutlich schwieriger, den Bremsvorgang zu koordinieren.“ Beim Thema Stützräder, an dem sich regelmäßig die Geister scheiden, rät die Verkehrswacht eindeutig, es von Anfang an ohne zu versuchen. „Mit Stützrädern ist das Rad ‚nur‘ ein schlechteres Dreirad, der Gleichgewichtssinn wird nicht trainiert und auch das richtige Anfahren und Anhalten wird mit Stützrädern nicht geübt, da das Rad ja von alleine stehen bleibt“, so Sothmann. Auch die lange Fahne am Gepäckträger, mit der viele kleine Radler oft unterwegs sind, ist ein viel diskutierter Ausstattungspunkt für das erste Fahrrad. „Da die Fahne im Verhältnis zu dem kleinen Fahrrad sehr hoch ist und hin und her schwankt, kann das ein unnötig wackliges Gefühl für das fahrende Kind erzeugen. Auch für andere Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger auf dem Bürgersteig, bei denen die Fahne meist in Gesichtshöhe ist, kann eine unangenehme Situation entstehen“, erklärt Heiner Sothmann. „Die Fahne kann aber eine Hilfe sein, dass Kinder in unübersichtlichen Verkehrssituationen wie zwischen parkenden Autos oder an Garageneinfahrten besser wahrgenommen werden. Das kann man allerdings auch mit heller Kleidung, einem gut sichtbaren hellen Fahrradhelm und zusätzlichen Speichenreflektoren erreichen.“ Im Übrigen gelte das erste Fahrrad noch als „Spielgerät“, welches auch nur auf dem Bürgersteig benutzt werden dürfe und brauche noch keine volle Ausstattung mit Beleuchtung. Reflektoren vorne und hinten sowie in den Speichen und eine helltönende Klingel seien aber immer sinnvoll, so die Verkehrswacht.