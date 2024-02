Ratgeber Alternative zu Pedelec & Co - zehn wichtige E-Roller für 2024

Der E-Roller S01 hieß in Deutschland bislang Seat Mo. Für 2024 ändert sich der Name in Silence S01, dazu kommt der S02 in der L1e-Variante mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Preis: 5150 Euro. In der L3e-Version fährt der Silence S02 bis zu 90 km/h und mit einer Akkuladung bis zu 133 Kilometer weit. Preis: 5400 Euro. Die größeren Roller heißen S01 und S01+, der Plus fährt bis zu 100 km/h schnell.