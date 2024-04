Fünf Tipps, wie man trotzdem sparen kann So teuer wird der Sprit in NRW

Tanken ist gerade richtig teuer: Für eine 60-Liter-Füllung mit Super E5 werden satte 113 Euro fällig. „Die Preise stiegen im ersten Quartal insbesondere für Benzin deutlich“, schreibt das Bundeskartellamt in dem am Montag vorgelegten Bericht. Im Verlauf des Quartals stieg der Preis von E5 demnach um elf Cent auf 1,886 Euro pro Liter, der Preis von E10 in gleichem Ausmaß auf 1,829 Euro. Die regionalen Unterschiede sind groß: Am teuersten ist Benzin in Sachsen, am günstigsten im Saarland. NRW liegt im unteren Mittelfeld.