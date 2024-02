Schlechtes Radwegenetz Darum wird der Radverkehr in Ratingen ausgebremst

Von der großen Verkehrswende in Ratingen kann überhaupt keine Rede sein. Auch deshalb schlagen die Grünen Alarm: Sie befürchten einen Stillstand im Bereich Radwegeverbesserung und -neubau für die kommenden Jahre in Ratingen – also in der Stadt, die in steter Regelmäßigkeit mit dem Etikett „fahrradfreundlich“ ausgezeichnet wird. Ein Silberstreif am Horizont: Auf der Wallstraße wird es Verbesserungen für Radfahrer geben.