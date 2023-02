Stiftung Warentest Gute Fahrradschlösser müssen nicht teuer sein

Bei den Kettenschlössern wehrt sich „Kryptonite Keeper 785“ für 58 Euro am besten. Es wiegt auch nur rund 1,3 Kilogramm und steht dem „Kryptonite New York Fahgettaboudit Chain 1410 & New York Disc Lock“ für 200 Euro und 4,7 Kilogramm Gewicht in nichts nach. Dahinter und ebenfalls „gut“: das „Axa Newton Promoto+ 2 100/9“ (66 Euro/2,4 kg).