Ratgeber Versicherung Auf was Sie bei Fahrradversicherungen achten sollten

Dabei ist darauf zu achten, dass der Versicherungsschutz keine sogenannte Nachtzeitklausel hat und auch für Diebstähle zwischen 22 und 6 Uhr einspringt, wenn das Rad in diesen Zeiten in Gebrauch ist. Als „in Gebrauch“ gilt, wenn man das Rad anschließt und noch in derselben Nacht weiterfahren will.