Gesucht werden die Ersthelfer nach einem Unfall in Issum Albert und das Weihnachtswunder

„Ich bin ja nicht so gläubig“, sagt Albert Dahl. Aber so ein bisschen glaubt er schon, dass die Heilige Barbara, die Schutzheilige der Bergleute, an diesem Tag auf ihn aufgepasst hat. Von 1980 bis zum Schluss, bis Ende 2013, war er auf der Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort und hat als Schlosser gearbeitet. Mit der Schließung der Schachtanlage ging er in den Vorruhestand und ist der Gewerkschaft der Bergleute treu geblieben.