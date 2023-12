Aktion für Nachhaltigkeit Volksbanker lassen die Autos stehen

Dafür wurde der Gedanke eines „Ideenbaumes“ umgesetzt. Jeder Mitarbeiter war aufgerufen, seine Vorschläge, unter anderem für ein gutes Miteinander, aber auch für nachhaltige Projekte, um so die CO 2 -Bilanz zu verbessern, in einem „Mailkasten“ zu hinterlegen. Das konnte eine Umrüstung auf LED-Lampen, Treppe statt Aufzug benutzen, Solar auf den Dächern, Dienst-E-Bikes oder weniger Autofahren bzw. Anschaffung von E-Autos sein. Eine „Weihnachts-Geschenkidee“ war beispielsweise eine Brotdose aus Metall für jeden Kollegen, um so Plastik und Tüten zu vermeiden.