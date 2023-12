Aktion in Brüggen „Glühwürmchen“ werben für Verkehrssicherheit

Die Erzieherin gehört zu denjenigen, die an diesem Morgen die Kinder begleiten. Endlich ist es so weit. Der leuchtende und damit schon von Weitem zu sehende Trupp von 15 Kindern zieht zusammen mit Erzieherinnen, Eltern sowie Berndt und Polizeihauptkommissar Wolfgang Goertz entlang des Waldes über die Klosterstraße in Richtung Westring los. Am Westring angekommen wird auf dem Bürgersteig das große gelbe Banner der Aktion „Achten Sie auf Kinder“ ausgerollt. Kinder und auch Erwachsene winken den vorbei fahrenden Autos freundlich zu und machen damit auf sich aufmerksam. Wobei sich die jungen Winker besonders freuen, wenn Autofahrer sie wahrnehmen und zurückwinken.