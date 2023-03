Schlösser, Chips und Versicherungen Schlecht gesichert ist halb gestohlen

GPS-Tracker, also Ortungssysteme, können versteckt oder offen am Fahrrad angebracht werden. Sie sind als magnetische Geräte, die sich leicht befestigen lassen, sowie als Aufkleber erhältlich. In manchen Fällen muss zusätzlich eine Sim-Karte gekauft werden, um per Anruf die GPS-Daten abzurufen. Nutzer können sich auch per Kurznachricht benachrichtigen lassen, sobald sich das Fahrrad vom Abstellort entfernt, wie der ADFC NRW berichtet. Der ADAC gibt aber zu bedenken, dass viele der Diebstahlschutz-Gadgets am Markt noch ausbaufähig seien: „Viele derartige Produkte haben nach Expertenmeinung zwar einen hohen Anspruch, sind aber häufig noch nicht ausgereift“, heißt es in einem Bericht des Automobil-Clubs.