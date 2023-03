Krankenhausgipfel in Berlin Starker Gegenwind für Lauterbachs Krankenhausreform

Jetzt räche es sich, dass Lauterbach die Reform ohne die Kliniken und Länder konzipiert habe, meinte der CDU-Politiker am Montag im Radioprogamm SWR Aktuell. Wer die Krankenhäuser reformieren wolle, der müsse sich auch mit denjenigen zusammensetzen, die das umsetzen sollen, also auch mit den Ländern, den Kliniken, den Ärztinnen und Ärzten. Wenn die Reform am 1. Januar in Kraft treten solle, werde es „schon sehr, sehr knapp“.