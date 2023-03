Trends des Jahres 2022 Das sind die beliebtesten Namen für Hunde und Katzen

Luna, Lilly und Nala gehören seit Jahren zu den beliebtesten Namen für Hunde und Katzen. Auch Simba und Balu tauchen in der Datenbank seit 2012 immer wieder auf. Der Name Loki hingegen hat 2022 seine Premiere in der Liste der beliebten Namen gefeiert. Ob sich die Tierhalter dabei an dem populären Marvel-Schurken „Loki Laufeyson“ (gespielt von Tom Hiddleston) orientiert haben, ist nicht bekannt.