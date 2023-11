Freizeitpark, Bauernhof und Märchenwald Sieben Ausflugsziele für Kinder in NRW

Auf dem Gertrudenhof in Hürth können Kinder passend zur aktuellen Erdbeerernte einen „Erdbeerpark“ entdecken. So finden sich auf dem Gelände unter anderem eine Erdbeer-Hüpfburg, ein Spielplatz mit Piraten-Schwerpunkt, eine Trampolinanlage, eine überdachte Strohscheune und auch ein Streichelzoo. Für Jugendliche und Erwachsene ist eher das Erdbeer-Café, die „Strawberry Street“ oder das „Erdbeer-Schachfeld“ als Fotomotiv interessant. Zudem gibt es auf dem Gertrudenhof einen Bauernmarkt. Ein Tagesticket kostet für alle ab drei Jahren 6,90 Euro unter der Woche und 8,90 Euro am Wochenende und an Feiertagen. Geburtstagskinder haben freien Eintritt.