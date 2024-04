EU beschließt strengere Regeln ab 2030 Was das Verbot von Einweg-Plastik für Verbraucher bedeutet

In Zukunft soll es für jegliche Verpackungen strengere Vorschriften geben. So gilt grundsätzlich, dass Verpackungen ab 2030 recyclebar sein sollen. Das hat zur Folge, dass Einweg-Plastikverpackungen für Obst und Gemüse, Gewürze in Fast-Food-Restaurants, dünne Plastiktüten für Lebensmittel und Mini-Kosmetikflaschen in Hotels ab 2030 verboten werden. An Flughäfen werden Plastikfolien für Koffer verboten. Und in Restaurants müssen Gastronomen künftig akzeptieren, wenn Verbraucher eigene Behälter für den Transport von Speisen mitbringen.