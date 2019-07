„Sweet But Psycho“ : Sängerin Ava Max führt deutsche Halbjahrescharts an

Baden-Baden Der Song „Sweet But Psycho“ der US-amerikanischen Sängerin Ava Max ist der Hit der ersten sechs Monate in den Offiziellen Deutschen Charts. In einer Halbjahresauswertung kommt das Lied auf Platz eins, wie das Markforschungsinstitut GfK Entertainment mitteilte.

Auch in Österreich liegt „Sweet But Psycho“ demnach ganz vorne.

Im Text des Halbjahreshits geht es um eine Frau, die attraktiv ist, psychisch jedoch nicht ganz stabil zu sein scheint. Im Refrain heißt es „Sie ist süß, aber ein Psycho“. Im angelsächsischen Raum gab es Debatten, dass das Lied psychische Erkrankungen verharmlose und für einen Popsong missbrauche. Ava Max selber sagte dazu in einem Interview, es gehe um eine Frau, die in ihrer Beziehung missverstanden worden sei, und ihr werde nur gesagt, sie sei ein Psycho und verrückt, in Wahrheit aber sei sie nur ein Mensch, der seine Gedanken und Zwiespältigkeit zum Ausdruck bringe.

Für Sängerin Ava Max, deren Eltern aus Albanien stammen, ist das schon 2018 veröffentlichte Lied der erste große Hit. Manche vergleichen die 25-Jährige vom Stil her mit Lady Gaga, Pink und Sia.

Hinter der Sängerin schaffte es der US-amerikanische Rapper Lil Nas X mit seinem Song „Old Town Road“ auf Platz zwei der Halbjahrescharts. Auf Platz drei und vier folgen die Songs „Benzema“ und „Prinzessa“ des Berliner Rappers Capital Bra.

Bei den Alben erreicht in den deutschen Halbjahrescharts das neueste unbetitelte Album der Band Rammstein den ersten Platz. Die Top Ten der Alben kommen komplett von deutschen Künstlern: Auf Platz zwei steht Udo Lindenberg, dahinter folgen Herbert Grönemeyer, Andrea Berg, Sarah Connor, die Band AnnenMayKantereit, die Rapper Kollegah, Kontra K, Capital Bra sowie Schlagerstar Roland Kaiser.

(dpa)