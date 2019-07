Klavierfestival Ruhr in Düsseldorf : Winterreise im Juli

Seit langem schwört András Schiff auf Klaviere der Firma Bösendorfer, die für Schubert ideal geeignet sind. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Düsseldorf Der ungarische Pianist András Schiff gab einen reinen Schubert-Abend beim Klavierfestival Ruhr.

Franz Schubert ist der Komponist, bei dem mancher Zuhörer am besten einschlafen kann.

Seine Melodien sind absolut vertrauenerweckend, es gibt keinen Aufruhr und keine Sprengstoff­attentate wie bei Beethoven, keine Lichtblitze und Hochseilartistik wie bei Mozart, keine schnellen Korrespondenzen wie bei Haydn, der sozusagen Twitter nach Noten erfand. Schubert hat menschenfreundliche Ideen und dehnt sie auf Maximallänge. Wer um 20 Uhr zu einem Klavierabend mit drei Schubert-Sonaten geht, kommt erst sehr deutlich nach 22 Uhr wieder heraus. Er ist dann glücklich und kann besonders gut schlafen. Wenn er’s nicht schon im Konzert getan hat.

info Wie der Komponist „unsere Herzen berührt“ Schiff über Schubert Der Pianist András Schiff hat einmal sein Verhältnis zur Musik von Franz Schubert schriftlich skizziert. Er schreibt: „Man hat kaum geahnt, welch dunkle Kräfte, tiefe Klüfte in seiner Musik verborgen sind. Atemberaubend sind die dramatischen Steigerungen, die schmetternden Höhepunkte. Es sind aber die leisen und leisesten Töne, mit denen Schubert – wie kein anderer Komponist – unsere Herzen berührt.“ Schubert-CD Vor einiger Zeit hat Schiff bei ECM eine entzückende CD mit Schubert-Werken aufgenommen – und zwar auf einem Hammerflügel von Franz Brodmann aus der Schubert-Zeit (Wien um 1820). Zu hören sind unter anderem die Moments musicaux, die beiden großen Klaviersonaten D 894 und 960 sowie die Impromptus D 935 (ECM Records). Nächste Konzerte Zwei Auftritte hat András Schiff beim Schleswig Holstein Musik Festival: am 15. Juli in Flensburg und am 17. Juli in Lübeck

Wenn der große ungarische Pianist András Schiff beim Klavierfestival Ruhr das Podium des Düsseldorfer Robert-Schumann-Saals betritt, ist es kein Gehen wie bei einem, der zur Tat schreitet, sondern ein Wandeln. Schiff kommt soeben vermutlich aus einem Weisheitstempel, wo er sich ausgiebig mit Schubert beschäftigt hat, und wird uns diese Erkenntnisse nun in aller Ausführlichkeit unterbreiten. Auf dem Weg vom Tempel zum Klavier darf der Wahrheitsstrom nicht abreißen, deshalb geht Schiff so bedächtig, als müsse er mentale Erschütterungen vermeiden.

Diese Balance von Geist und Gang setzt sich im Spiel fort. Schiff hat seinen eigenen Bösendorfer-Flügel mitgebracht, der eine Fülle in den Klang speist, die vom ersten Takt an imponiert und Schuberts Musik mit einem wärmenden Mantel umgibt. Es ist aber auch Schiff selbst, dessen Spiel auf alles Klirrende, Zugespitzte und Überpointierte verzichtet und die harmonisch-gesanglichen Aspekte bevorzugt. Seine Akkorde sind nicht aus gehärtetem Stahl, sondern elastisch schwingende Säulen. Wer weiß, dass András Schiff ein Faible für historische Tasteninstrumente hat, merkt im Konzert immer wieder, dass ihm der Perlmutt-Klang eines originalen Hammerklaviers vorschwebt.

Trotzdem schläft man natürlich nicht wirklich ein, es ist eher ein Dösen aus Behaglichkeit, aus dem der Hörer immer wieder durch die Musik selbst und die Art, wie Schiff sie gestaltet, produktiv aufgeschreckt wird. Etwa in der höchst verzierungsfreudigen Klaviersonate a-Moll D 845: Die dimensioniert Schiff wie ein innovatives Werk, das musikgeschichtlich weit in die Zukunft weist – etwa zu Igor Strawinsky. Es scheint, als habe der Russe die seltsamen Praller, Triller und Doppelschläge oder die verschrobene Einstimmigkeit dieser Sonate im ornamental durchartikulierten Klaviersatz seiner Kantate „Les Noces“ weiterwirken lassen.

Schiff nimmt uns an diesem Abend mit auf eine lange Reise, es ist kein Insel-Hopping, kein Erlebnispark voller Thrill und Hysterie, es ist auch kein Strandurlaub. Es ist Schubert und, alles in allem, eine Winterreise im Juli. Schöner kann man das vermutlich nicht spielen.

Schuberts Einfachheit ist natürlich nur eine scheinbare. In Wirklichkeit hat sie etwas Subversives, Verstörendes. In der „Gasteiner“ Sonate D-Dur D 850, mehr noch in der Sonate G-Dur D 894 gibt es sie häufig, diese verqueren Modulationen, diese auffälligen Dur-Moll-Wechsel, diese Reisen durch verbotene Tonarten, die am Ende – als sei nichts gewesen – in die Ausgangstonart zurückrutschen.

In solchen Momenten spielt Schiff nicht mit dem erhobenen Zeigefinger des Pädagogen, der Kuriositäten präpariert und mit dem Laserpointer vorführt. Sie ziehen vielmehr wie Phantome an uns vorbei, als sei das Beänstigende gar nicht so gemeint, sondern eine Art Nebenprodukt des melodisch-harmonischen Fortgangs. Das erhöht ihre Unheimlichkeit.

In der Phalanx der großen Schubert-Interpreten (Rudolf Serkin, Alfred Brendel, Valery Afanassiev, Krystian Zimerman) ist Schiff unzweifelhaft der Diskreteste. Sein Spiel ereignet sich als fortgesetztes Understatement. Es ist völlig unaufgeregt, sozusagen very british, zugleich auf ungarische Weise innig, kantabel, herzhaft. Es erfüllt die Musik mit Wehmut, aber man begreift, dass sie aus Einsamkeit geboren wurde. Angeblich war Schubert gesellig, doch aus dieser Musik spricht kein Kommunikationsgenie, kein Pausenclown, sondern ein Eremit, der sich in den Weisheitstempel des Klaviers begibt und den Moment fürchtet, da er ihn verlassen wird.

Als Zugaben hören wir die Ungarische Melodie h-Moll D 817, ein wunderbar sanftes Stück über die subtilen Möglichkeiten des Aufbegehrens, sowie das berühmte, ausgreifend murmelnde Ges-Dur-Impromptu D 899. Es ist, um 22.40 Uhr, die perfekte Abrundung eines großen Klavierabends, der uns anregte, entzückte, verblüffte, aufstörte, irritierte.