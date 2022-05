Deutsche Bahn : Gespräche zu 9-Euro-Ticket auf einigen IC-Abschnitten laufen

Berlin Das neue 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn ist ab 1. Juni für den Nahverkehr in ganz Deutschland gültig. Fernverkehrszüge wie ICE und IC waren davon bisher zumindest größtenteils ausgeschlossen. Nun laufen Gespräche über die Gültigkeit auf einigen IC-Strecken.

Wenige Tage vor dem Start des 9-Euro-Tickets sind noch nicht sämtliche Fragen zum Geltungsbereich geklärt. So gilt die Aktionsfahrkarte nicht auf einigen Intercity-Abschnitten, auf denen Fahrgäste mit anderen Nahverkehrsfahrkarten zusteigen dürfen, wie die Bahn am Freitag verdeutlichte. Diese Fernverkehrszüge werden in der Reiseauskunft neben der IC- mit einer Regionalzug-Kennzeichnung ausgewiesen. Dabei stehe der Hinweis „9-EUR-Ticket nicht gültig“, sagte ein Sprecher. Nach Angaben der Bahn laufen zu dem Thema regional noch Gespräche. Bei Kunden hatte die Regelung in den vergangenen Tagen zu Verwirrung geführt.