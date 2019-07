Bilderstreit : Krefelder Kunstmuseen geben vier Mondriangemälde nicht heraus

Krefeld Die Krefelder Kunstmuseen behalten ihre vier Mondrian-Gemälde. Eine Provenienzforschung hat ergeben, dass die Erben des niederländischen Malers keine rechtliche Grundlage für die Herausgabe der Kunstwerke haben. Die Geschichte der Bilder ist von vielen Geheimnissen umgeben, die wohl nicht mehr aufgeklärt werden können.

(ped) Ein 90-seitiges Dossier lässt Krefelder Kunstfreunde aufatmen. „Es bestätigt eindeutig, dass die Bilder sich rechtmäßig in unserer Sammlung befinden“, sagte Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer am Dienstag, 2. Juli. Er stellt die von der Stadt in Auftrag gegebene Provenienzforschung für vier Gemälde des niederländischen Künstlers Piet Mondrian vor. Nachfahren des Mondrian-Erben aus den USA hatten 2011 Anspruch auf die Bilder erhoben. Die Crux: Es gibt keine Papiere, die einen Kauf oder eine Schenkung ans Museum belegen.