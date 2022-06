Soundtrack von „Stranger Things“ : Warum Kate Bush zurück in den Charts ist

Kate Bush am Anfang ihrer Karriere. Foto: EMI/Emi

Dank der Netflix-Produktion „Stranger Things“ entdeckt ein junges Publikum den 80er-Jahre-Hit „Running Up That Hill“. Das Stück kommt in der Serie an prominenter Stelle vor.

Eines der herrlichsten Lieder der 1980er-Jahre kommt neu zu Ehren, „Running Up That Hill“ von Kate Bush, und zu verdanken ist das der Netflix-Serie „Stranger Things“. Soeben ist die vierte Staffel veröffentlicht worden, und darin spielt das Lied eine wichtige Rolle. Das Besondere an „Stranger Things“ ist ja, dass die Produktion anmutet, als sei sie vor 35 Jahren gefilmt worden. Ihre Macher, die Duffer-Brüder, verbeugen sich tief vor dieser Dekade, und schon vor einigen Jahren verhalfen sie in einer früheren Staffel einem Künstler zu neuem Ruhm, der Mitte der 1980er sehr verehrt wurde: „Neverending Story“ vom früheren Kajagoogoo-Sänger Limahl verzeichnete plötzlich ein Plus von 800 Prozent bei den Youtube-Streams.

Nun also Kate Bush. Die 63-Jährige gehört zu den Nationalheiligtümern Englands, seit sie 1978 im Video zum Song „Wuthering Heights“ als rotgewandete Elfe über die Auen tanzte. Dieses Stück war bislang ihr populärstes, jedenfalls wurde es am häufigsten bei Spotify gestreamt, aber das ändert sich jetzt. Um 153 Prozent habe sich die Abrufrate für „Running Up That Hill“ seit Freitag gesteigert, als die aktuelle Staffel von „Stranger Things“ anlief, meldet Spotify. In den britischen Charts stehe das Stück an der Spitze. 37 Jahre nachdem es erstmals Platz drei erreicht hatte.

Erstmals zu hören ist „Running Up That Hill“ in einer Szene in der ersten Folge. Max (Sadie Sink) geht durch die Flure ihrer Schule, sie trägt Kopfhörer, und im Walkman läuft die Cassette mit dem Hit von Kate Bush. Die Welt erscheint ihr wie in Zeitlupe, alles wirkt intensiver, näher. So ist das, wenn man Kate Bush hört.