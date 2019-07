Interessenvertretung zieht Bilanz : Rat der Künste vergibt Schmähpreis

Die Institution wurde vor einem Jahr gegründet und zog nun Bilanz. Der LVR bekam eine sanfte Ermahnung.

Der Rat der Künste hat sich im vergangenen Jahr in Düsseldorf konstituiert. Bei der ersten Jahrespressekonferenz ließen seine Vertreter jetzt durchblicken, dass es manch einem in der Verwaltung wohl lieber gewesen wäre, man hätte bloß einen Haken hinter die Gründung des neuen Gremiums gemacht und gut ist. Die Künstler und Wissenschaftler jedoch wollen etwas bewirken, denn eine unzulängliche Förderstruktur und Raumnot sind als Problematiken schon lange erkannt, nur angepackt hat sie bislang niemand. Deswegen beschäftigt sich die AG „Kultur plus“, eine von vier Arbeitsgemeinschaften, aktuell mit der möglichen Einführung einer Kulturtaxe. Die Verhandlungen mit Düsseldorfer Hoteliers laufen bereits. Köln und Berlin haben solche Übernachtungsabgaben eingeführt. In Köln beträgt der Abgabesatz fünf Prozent dessen, was ein Gast für eine Übernachtung bezahlt, Geschäftsleute sind davon ausgenommen. Die jährlichen Einnahmen in Köln liegen bei rund sieben Millionen Euro, ein Teil davon fließt in die Kultur.