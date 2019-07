Barbara Frey leitet die Ruhrtriennale : Vom Schlagzeug zur Intendanz

NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (l. parteilos) stellt Barbara Frey als neue Intendantin der Ruhrtriennale vor. Foto: dpa. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bochum Die Ruhrtriennale wird von 2021 an von Barbara Frey geleitet. Derzeit führt sie das Schauspielhaus Zürich. Die neue Chefin will einen Teil des Programms explizit für Leute machen, die nicht zum klassischen Kulturpublikum zählen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Max Florian Kühlem

Da Frauen auf Leitungsebenen im deutschsprachigen Theaterbetrieb immer noch stark unterrepräsentiert sind, ist allein das eine Nachricht: Die Ruhrtriennale bekommen nach Stefanie Carp für die Jahre 2021 bis 2023 wieder eine Intendantin. Der Aufsichtsrat der Kultur Ruhr GmbH unter dem Vorsitz von NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen ernannte gestern Barbara Frey, die gebürtig aus Basel stammt und in den vergangenen zehn Jahren Intendantin des Schauspielhauses Zürich war.

Dass die Ruhrtriennale mit der Theater- und Opernregisseurin, die im Ruhrgebiet auch selbst inszenieren wird, keine Kehrtwende macht, wird bei den ersten Sätzen ihrer Vorstellung klar. Bei einer Führung mit dem ehemaligen Kulturabteilungsleiter im NRW-Ministerium Peter Landmann, der auch in der Intendanten-Findungskommission saß, habe sie die Industriehallen des Ruhrgebiets kennen- und lieben gelernt: „Man spürt in ihnen den Aufbruch in die Zukunft, aber auch ihre bleierne Vergangenheit – also eine Art vergangene Zukunft. Wenn sie nicht bespielt werden, herrscht in ihnen eine seltsame Stille.“ Die Frage, wie man vom Krach der früheren Industrieproduktion zu dieser Stille komme, ist der neuen Intendantin schon ein erster künstlerischer Funke – zum Beispiel für eine Musiktheaterproduktion, die es natürlich auch unter Barbara Frey wieder geben wird.

info Stefanie Carp bleibt noch ein Jahr an der Ruhr Abschied Barbara Frey hat erst vergangenen Samstag ihren Abschied am Schauspielhaus Zürich gefeiert und war dabei als Perkussionistin aufgetreten. Programm Stefanie Carp bleibt bis Herbst 2020 Intendantin der Ruhrtriennale. Ihre zweite Saison startet am 21. August dieses Jahres, läuft bis 29. September und bietet 35 Produktionen. Ein Höhepunkt: György Ligetis „Requiem“ in einer szenischen Version. www.ruhrtriennale.de

Gründungsintendant Gerard Mortier (2002-2004) hatte die Hallen, in denen die Ruhrtriennale spielt, damals als „Kathedralen der Industriekultur“ bezeichnet. Und wenn Peter Landmann heute die Kriterien der Findungskommission benennt, dann sagt er: „Es musste jemand sein, der erkennbar anspringt auf die Faszination dieser Räume.“

Peter Landmann sagt noch etwas anderes, das möglicherweise als Konsequenz aus den Querelen im ersten Jahr der Intendanz von Stefanie Carp zu verstehen ist, als es wegen der Einladung einer israelkritischen Band zu einem Kommunikationsdesaster kam: „Zum Kriterienkatalog gehörten Führungskompetenz, die Fähigkeit zur Teamarbeit und Kooperationsbereitschaft.“ Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen stellt an anderer Stelle allerdings klar, dass es nur an einer Stelle ein Problem gegeben habe und keine generelle Unzufriedenheit mit der Intendanz von Stefanie Carp vorherrsche – oder ein Unbehagen gegenüber politischem Theater.

Welches künstlerische Programm kann man nun von Barbara Frey erwarten? Die 56-jährige Schweizerin, die 2004 mit ihrer Münchner Inszenierung „Onkel Wanja“ zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde, setzt sich zwar vornehmlich mit klassischen Stoffen auseinander. Doch sie betont, dass sie in keine Schublade „von traditionell bis Avantgarde“ passe und den Vorteil mitbringe, sich sehr unterschiedliche Handschriften anzuschauen und auch zuzulassen. „Ich habe keine Berührungsängste, weder was Uraufführungen noch was klassische Stoffe angeht. Mich interessiert die Energie.“

Bis zu ihrer ersten Ruhrtriennale-Saison 2021 wird sie noch zwei Inszenierungen stemmen: Einen „Figaro“ in Basel und eine Zusammenarbeit mit der Royal Shakespeare Company in England. Daneben wird sie im Ruhrgebiet ein Team aufbauen und dabei auch auf Kräfte setzen, die schon länger beim Festival wirken. Sie will sich eine Wohnung in Bochum suchen und sieht sich gut vorbereitet auf die Bevölkerungsstruktur im Ruhrgebiet: „In der Schweiz haben wir auch einen sehr hohen Ausländeranteil, und ich habe zehn Jahre lang mitten in Berlin-Kreuzberg gelebt.“ Einen Teil ihres Programms wolle sie explizit auch an jene Menschen richten, die nicht zum klassischen Kulturpublikum zählen.