Deutschen Mühlentag im Bergisches Land : Mühlentag zwischen Erft, Wupper und Sieg

Auch die Neuemühle nimmt in diesem Jahr am Deutschen Mühlentag teil, der Pfingstmontag über die Bühne geht. Foto: Landschaftsverband Rheinland, Julia König

Bergisches Land Zahlreiche Mühlen und Hämmer in der Region beteiligen sich am Pfingstmontag am Deutsche Mühlentag. Auch eine Radtour über 50 Kilometer ist geplant.

Bereits zum 29. Mal findet am Pfingstmontag, 6. Juni, der bundesweite Deutsche Mühlentag statt. Auch dieses Jahr koordiniert der Landschaftsverband Rheinland (LVR) gemeinsam mit Partnern im Projekt „Mühlenregion Rheinland“ ein vielfältiges Programm. Zahlreiche historische Mühlen und Hammerwerke im Projektgebiet zwischen Erft, Wupper und Sieg sind in diesem Jahr dabei.

Führungen, Wanderungen oder Fahrradtouren bieten interessante Einblicke in die Geschichte der Mühlen und Hämmer links und rechts des Rheins. An einigen Standorten wird die Mühlentechnik noch mit Wind- oder Wasserkraft in Betrieb genommen und Getreide zu Mehl gemahlen, Eisen geschmiedet oder Strom erzeugt. Die einzelnen Standorte und Aktionen sind in einem Programmheft zum Mühlentag 2022 enthalten. Es ist abrufbar im Internet unter www.muehlenregion-rheinland.lvr.de

In der Projekt-Region zwischen Erft, Wupper und Sieg sind folgende Partnerkreise und-städte sowie Mühlen am Mühlentag beteiligt:

Rheinisch-Bergischer Kreis

Spinnerei Braun + Brudes, Leichlingen • Neuemühle, Wermelskirchen • Papiermühle Alte Dombach im LVR-Industriemuseum Bergisch Gladbach • Mühlenmodelle an der Steiner Mühle, Odenthal • Wanderung zu den Pulvermühlen im Dhünntal bei Altenberg • Fahrradtour zur Coenenmühle bei Dabringhausen ab Odenthal.

Oberbergischer Kreis

Oelchenshammer im LVR-Industriemuseum Engelskirchen • Müllershammer im LVR-Freilichtmuseum Lindlar • Bergisch-Märkisches Pulvermuseum, Wipperfürth • Nespener Mühle, Reichshof • Radtour ab Wipperfließer Wasserkraftanlage in Marienheide, Wupperquelle und Brucher-Talsperre

Bonn und Leverkusen

Holzlarer Mühle, Bonn • Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer, Leverkusen • Reuschenberger Mühle, Leverkusen.

Rhein-Erft-Kreis

Bedburger Mühle, Bedburg • Grottenhertener Windmühle, Bedburg • Windmühle Oberaußem, Bergheim • Paffendorfer Mühle, Bergheim • Oebelsmühle, Erftstadt • Buschfelder Mühle, Erftstadt (nur außen, ohne Führung).

Rhein-Sieg-Kreis

Reichensteiner Mühle, Much • Altenhofer Mühle, Much • Gammersbacher Mühle, Lohmar • Lüftelberger Mühle, Meckenheim.

Gemeinsam mit dem Verein „aqualon“ bietet der ADFC eine große Radtour an – die sogenannte Wupper-Runde. Ab 9.30 Uhr geht es am Pfingstmontag von Burscheid auf den Panorama-Radweg Balkantrasse nach Wermelskirchen. Entlang der Sengbach-Talsperre geht es zum Tal der Wupper. Dem Flussverlauf folgend, führt die Tour am Balkhauser Kotten in Solingen vorbei über Rüden schließlich zum Wipperkotten, der ein beliebtes bergisches Fotomotiv ist. Über Leichlingen und Opladen geht es auf den Panorama-Radweg Balkantrasse und mit einem Abstecher durch das Wiehbachtal (Lambertsmühle) zurück nach Burscheid bzw. Wermelskirchen.

Start in Burscheid, Montanusstraße 15a, ist um 11 Uhr, ab Hotel zum Schwanen geht es um 11.45 Uhr. Die Radtour dauert fünf Stunden und geht über 50 Kilometer. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. Die Leitung hat Sabine Krämer-Kox. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tourenprogramm@aqualon-verein.de

(tei.-)