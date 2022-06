Song von Kate Bush : „Stranger Things“ holt jahrzehntealten Hit zurück in die Charts

Die Netflix-Serie «Stranger Things» hat einem jahrzehntealten Hit der britischen Singer-Songwriterin Kate Bush in die aktuellen Streaming-Charts verholfen. Foto: dpa/Courtesy Of Netflix

London In der aktuellen Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ taucht ein Song der britischen Musikerin Kate Bush aus dem Jahr 1985 auf. Durch den Auftritt in der Science-Fiction-Serie hat es „Running Up That Hill“ wieder in die aktuellen Streaming-Charts geschafft.

Die Netflix-Serie „Stranger Things“ hat einem jahrzehntealten Hit der britischen Singer-Songwriterin Kate Bush in die aktuellen Streaming-Charts verholfen. Beim Apple-Streaming-Dienst iTunes belegte Bushs Song „Running Up That Hill“ aus dem Jahr 1985, der in der gerade veröffentlichten vierten Staffel der Science-Fiction-Serie prominent vorkommt, am Mittwoch den ersten Platz. Beim Rivalen Spotify schaffte es das Stück in der Liste der 50 am meisten in Großbritannien gehörten Songs am gleichen Tag ebenfalls auf die Top-Platzierung.

Die dystopische Serie „Stranger Things“ spielt in den 80er Jahren in dem fiktiven Städtchen Hawkins. Nostalgische Stilelemente aus dem Jahrzehnt sind ein typisches Element der Netflix-Produktion, in der in dieser Staffel erstmals auch der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha dabei ist.

Die mittlerweile 63 Jahre alte Kate Bush hatte im Jahr 2012 mit „Running Up That Hill“ bereits ein erstes Charts-Revival: Damals veröffentlichte die Musikerin selbst einen Remix des Songs.

