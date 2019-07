Konzert in Köln : Ein Abend mit Thom Yorke in Metropolis

Köln Der Kopf der Band Radiohead trat vor 3000 Fans im Kölner Palladium auf.

Der Hit dieses Abends waren die Projektionen, die über die mächtige Leinwand hinter der Bühne liefen. Das waren Kreationen aus Neu-Psyche-Delhi: stehende Lichtblitze, besoffene Glühwürmchen, diffundierende Feuerquallen, leuchtende Kontraktionen, elektrischer Gallert und bisweilen auch neongesättigte Wurmwesen, die an das Wuslon Zini aus der 80er-Jahre-Sendung „Spaß am Dienstag“ erinnerten. Dass kurz vor Ende des Konzerts die Leinwand kaputt ging, war schade, aber nicht schlimm, die Musik war nämlich auch gut. Und zu den Zugaben hatten die Techniker ja alles wieder repariert.

Thom Yorke trat im Palladium in Köln auf, 3000 Fans wollten den Sänger und Kopf der Band Radiohead erleben, der gerade seine neuen Platte „Anima“ veröffentlicht hat. Der 50-Jährige begann das rund zwei Stunden lange Konzert am Keyboard. In der Zukunft, so sang er in weite Hallräume hinein, werden die Blätter braun, wenn wir das wollen. Yorke gibt in seinen Liedern viel zu bedenken, die Technik und die Menschen, das Thema treibt ihn um, darauf hat er seinen musikalischen Kosmos gegründet. Dessen Hauptstadt ist Metropolis.

Yorke ließ sich von zwei Kumpels unterstützen, die vor elektrischem Gerät standen, das sie auf Tischen arrangiert hatten. Sie schickten Signale in die Halle, Frequenzen, elektrisches Schleifen, Rascheln und Pulsieren. Ständig klopfte es am Trommelfell, drückte etwas auf den Brustkorb und piekste in die Schläfen. Manchmal, aber eher selten, trieben reinigende Beats die frickeligen Geräusche in Wellen vor sich her – akustischer Hausputz. Gelegentlich griff Yorke auch zur Gitarre, bei „Black Swan“ und „Harrowdown Hill“ etwa. Und einmal stand er vorne an der Bühne, in der Hand nur ein Mikro. Er sang so schön und traurig wie ein dystopischer Entertainer in einem entvölkerten Lost Vegas. Er wand sich, drehte sich im Kreis, beugte den Rücken, warf den Kopf nach hinten. Und zum Schluss hauchte er: „Thank You.“

Yorke bohrt sich mit jeder neuen Veröffentlichung tiefer in den Tunnel, den er auf dem Radiohead-Meisterwerk „Kid A“ aus dem Jahr 2000 zu graben begonnen hat. In den besten Momenten ist das berührend, immer konsequent. Manchmal denkt man allerdings auch, dass das die Avantgarde von gestern ist, jener Stil nämlich, mit dem das britische Elektronik-Label Warp in den 1990er Jahren die Musik bereicherte.