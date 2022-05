Angebot nicht nur für Mitglieder : Kulturkreis Hösel geht mit Freunden auf mehrtägige Reisen

Im August geht es in die Lüneburger Heide mit Erkundung der alten Salzstraße. Die zweite Reise führt nach Den Haag und Ende September steht Baden Baden auf dem Reiseplan. Noch sind Plätze frei.

Von Donnerstag, 18., bis Montag, 22. August, geht es von Hösel aus in den Norden von Deutschland. Die Teilnehmer erkunden die alte Salzstraße von Lüneburg nach Lübeck und lassen die Geschichte der Hanse auf sich wirken. Salz war sehr begehrt und deswegen sehr teuer. Ein Abstecher in die Altmark ist fester Bestandteil. In Lüneburg kann man sehr schön das Senkungsgebiet durch den Salzabbau in der gut erhaltenen Altstadt anschauen. In den vier Nächten wird in zwei sorgfältig ausgesuchten Hotels übernachtet: eine Nacht in der Altmark und 3 Nächte am Rande des Kurparks in Lüneburg.