Ersatzprogramm von ARD und ProSieben : Darum ging es beim ESC 2020 und dem „Free European Song Contest“

Köln Nach der coronabedingten Absage des „Eurovision Song Contest“ hat sich die ARD entschieden, den Wettbewerb ins eigene Land zu holen. Doch auch Stefan Raab hat eine Sendung im ESC-Stil angekündigt. Und gab es da nicht noch eine dritte Show? Wir klären auf.

So ein Chaos um den Eurovision Song Contest gab es selten. Eigentlich sollte der Wettbewerb am 16. Mai in Rotterdam stattfinden, mit 41 Teilnehmern aus vielen Ländern Europas - und natürlich Australien. Doch durch Corona kam alles anders, der ESC wurde abgesagt.