Bernd Stromberg wirbt für Corona-Impfung : „Die Lage ist so ernst, dass wir den Papa zurückbringen mussten“

„Die Lage ist so ernst, dass wir den Papa zurückbringen mussten“

Berlin/Köln Die sechs Spots mit Schauspieler Christoph Maria Herbst sind ein Beitrag zur Kampagne „Deutschland krempelt die #ÄrmelHoch“. Stromberg redet darin etwa mit wilden Vergleichen gegen die Impfung an – und lässt sich am Ende doch von der Wirksamkeit überzeugen.

Schauspieler Christoph Maria Herbst (55) schlüpft erneut in seine Paraderolle als Büro-Ekel Bernd Stromberg und wirbt für eine Impfung gegen das Coronavirus. Die Spots laufen unter anderem bei ProSieben, Sky und Comedy Central. Das teilte die Produktionsfirma Brainpool am Dienstag in Köln mit.