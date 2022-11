Energiepauschale lässt Kirchensteuern sprudeln Kirchen geben Überschüsse an Bedürftige weiter

Den Kirchen geht es in diesem Krisenwinter vorübergehend gut – zumindest finanziell. Und das hat mit der vom Bund beschlossenen und einmalig ausgezahlten Energiepauschale in Höhe von 300 Euro zu tun. Darauf muss Steuer gezahlt werden, also auch Kirchensteuer. Geschätzt sind das für die Kirchen unerwartete Mehreinnahmen in Höhe von etwa zwei Euro pro Mitglied. Da kommt einiges zusammen. Schon früh haben sich Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in ökumenischer Eintracht darauf verständigt, den einzelnen Bistümern und Landeskirchen hierzulande zu empfehlen, dieses Geld an Bedürftige weiterzugeben, die in diesem Winter unter Inflation und steigenden Energiepreisen leiden. Und die Not ist groß, womit die Beratungsstellen, aber auch Lebensmittelausgaben unter anderem von Diakonie und Caritas zunehmend konfrontiert werden.