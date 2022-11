Verleihung im Schauspielhaus Theaterpreis „Der Faust“ für Achim Freyer

Die Gastgeber hatten ihr Haus großartig herausgeputzt. Für die Verleihung des Deutschen Theaterpreises „Der Faust 2022“ waren die Gäste aus dem deutschsprachigen Theater- und Kulturleben eingeladen, im Düsseldorfer Schauspielhaus vor dem Bühnenbild von „Cabaret“ Platz zu nehmen. Gerade drei Wochen ist es her, dass André Kaczmarczyk als Regisseur und Conferencier mit dieser Produktion eine umjubelte Premiere feierte. Jetzt moderierte Kaczmarczyk einen Abend, mit dem sich das Dorf am großen Rhein mit der Stadt an der kleinen Spree messen lassen wollte.