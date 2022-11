Igudesman & Joo Menschen, Instrumente, Sensationen

Wenn Igudesman & Joo selbst musizieren, geht es auf Geige und Klavier hochvirtuos bis zirkusreif zu. In ihren selbst geschriebenen Stücken verrühren sie fröhlich Klassik mit Pop, Alt mit Neu. In einem lugte zwischen den Tönen von Mozarts g-Moll-Sinfonie plötzlich James-Bond-Musik hervor. In einem anderen wurden alle denkbaren Weihnachtslieder verwurstet. Nussknacker und Halleluja kamen als klassisches Gewürz hinzu – fertig war das Weihnachtsmedley. Derlei kennt man zwar zur Genüge von allen Musik-Komödianten, sorgt aber stets für schenkelklopfende Erheiterung. Bei so manchem abgestandenen Musikerwitz konnte man allerdings nur gähnen.