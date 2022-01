Kulturtipps zum Wochenende : Punk, Comics und ein Klassiker

Sich lautstark auf der Chaiselongue räkeln, mit Wilhelm Tell von zu Hause die Umwelt retten oder– ganz analog – ins Schloss Oberhausen gehen, um unvollendete Comics zu sehen. Drei Kulturtipps fürs Wochenende.

Post-Punk-Welle Sie schwappten im Sommer von der Isle of Wight mit ihrer Debüt-Single „Chaise Longue“ hinüber nach Großbritannien . In der Postpunk-Welt schlugen Wet Leg mit den beiden Schulfreundinnen Rhian Teasdale und Hester Chambers hohe Wellen, und ihr Video im Stil einer US-Südstaaten-Romantik zwischen Rüschenbluse und Schaukelstuhl wurde bis heute allein bei Youtube fast 2,3 Millionen Mal gestreamt .

Den „Kulturnews“ sagte Rhian Teasdale über ihr jüngstes Werk „Too Late Now“: „Es geht um das Schlafwandeln ins Erwachsensein. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben als Erwachsener so aussehen würde, wie es jetzt ist.“ Und das ist auch gut so!

Die Comic-Szene packt aus Für diese Ausstellung wurde emsig in allerhand Schubladen gekramt – und das Ergebnis ist sehenswert: Rund 500 Bilder von gut 50 Comic-Zeichnern sind in der Ausstellung „Unveröffentlicht. Die Comicszene packt aus“ der Galerie Ludwig im Schloss Oberhausen zu sehen.

Da gibt es historische Originale und posthum veröffentlichte Geschichten von Comic-Vorreiter Wilhelm Busch. Erich Ohsers Zeichnungen aus den 1930er-Jahren lassen durchblicken, welch schweren Stand die Bilderstrips in dieser Zeit hatten. Da gibt es Zeichnungen von Pionieren wie Willi Kohlhoff und Hansrudi Wäscher aus den 1950er-Jahren, Arbeiten von bekannten Größen wie Isabel Kreitz, Ulli Lust und Ralf König. Brösels „Werner“ schaffte schließlich die massentaugliche Unterhaltung in den 1990ern, während Atak und Fil Goethes „Faust“ umdichteten.

Im Mai des ersten Corona-Jahres 2020 hatte das Theater Krefeld-Mönchengladbach diese pandemische Notlösung in die virtuelle Welt gebracht, auch wenn der „Tell“ inzwischen sowohl in Krefeld als auch in Mönchengladbach das Bühnenlicht erblickt hat. Noch analog und live zu erleben in Mönchengladbach am 7. und 16. Januar.