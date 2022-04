Kulturtipps fürs Wochenende : Einmal Weltall und zurück

Oberhausen Im Oberhausener Gasometer lässt sich wundersam die Erde von weit her betrachten. Sehr viel bodenständiger sind dagegen die beiden neuen und lesenswerten Romane von Orhan Pamuk und Rafael Seligmann.

Wollen Sie sich auch einmal wie Jeff Bezos fühlen, der steinreiche Gründer von Amazon ? Das ist diesmal viel leichter getan als gedacht. Und obendrein günstiger. Denn einen Ausflug ins Weltall, den Jeff Bezos im vergangenen Jahr mit viel Aufsehen unternahm, kann man jetzt in überschaubarer Variante selbst erleben. Gewissermaßen ein Trip ins All für kleine Leute. Das heißt aber nicht, dass dieses Abenteuer nun weniger beeindruckend wäre.

Also gut, die Rede ist von der aktuellen Ausstellung im umfangreich renovierten Oberhausener Gasometer, die wirklich aufsehenerregend ist und uns einen unglaublichen Blick auf jenen blauen Planeten gewährt, den wir mehr oder weniger lapidar Erde nennen. Und die wurde für die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ gewissermaßen recycelt. Denn das 20 Meter große Modell der Erdkugel war schon in der Ausstellung „Wunder der Natur“ zu bestaunen; es wurde jetzt aber komplett überarbeitet und mit hochaufgelösten Satellitenbildern noch genauer projiziert.

Im riesigen, 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers schwebt also die Kugel über uns, während wir auf dem Rücken liegend die Erde phantastisch kreisen sehen, Tag und Nacht erleben wir und werden dabei unmerklich still, bescheiden. Wie klein man selbst doch ist - und wie groß und faszinierend unser Planet.

Das riesige Modell ist nur ein Teil der Ausstellung, aber sicherlich der beeindruckendste. Man sollte sich viel Zeit nehmen, um diese Erscheinung auf sich wirken zu lassen. An etlichen anderen Orten der Schau und auf vielen Bildern lassen sich die Urgewalten unsere Erde betrachten, all die Naturphänomene sowie schließlich die für uns Menschen so unrühmliche Klimageschichte. Denn natürlich hat auch diese Ausstellung im Oberhausener Gasometer eine Mission: uns sensibel zu machen für den Planeten, auf dem wir leben und den wir aktuell Stück für Stück und wahrscheinlich sogar unwiederbringlich schädigen und in Teilen zerstören.